(Teleborsa) – Ottimo avvio di seduta per Campari, migliore blue chip del FTSE Mib con un incremento del 2,16%.

Il re dei drink sovraperfoma il comparto Food & Beverage europeo, che si limita ad un rialzo dello 0,19% sul relativo DJ Stoxx.

Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 6,93 e successiva a quota 7,075. Supporto a 6,785.