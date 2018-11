Campari, il bilancio piace. Titolo accelera in Borsa

editato in: da

(Teleborsa) – Bilancio in crescita oltre le attese e outlook ottimista per Campari, subito premiata in Borsa con una vistosa accelerazione del titolo. La big dei drink ha chiuso i primi nove mesi dell’anno un utile prima delle imposte di 249,4 milioni di euro, in crescita del 4,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Prima di rettifiche positive per 12,3 milioni di euro – principalmente dovute alla plusvalenza dalla cessione del business Lemonsoda – e al netto di accantonamenti per progetti di ristrutturazione, il dato è pari a 235,5 milioni di euro e segna un +4,8% annuo.

L’Ebit rettificato è aumentato dello 0,7% (+8,7% la crescita organica) a quota 259,2 milioni di euro mentre le vendite si sono attestate a 1,2 miliardi di euro, segnando un calo del 2,5% principalmente a causa dell’effetto cambi sfavorevole, dal momento che la crescita organica risulta del 6,6%.

Il Chief Executive Officer Bob Kunze-Concewitz ha commentato: “Nei primi nove mesi 2018 abbiamo registrato una crescita organica delle vendite molto positiva, in accelerazione nel terzo trimestre, grazie alla continua sovra performance delle marche chiave a priorità globale e regionale, a elevata marginalità, nei principali mercati sviluppati. L’evoluzione positiva del mix delle vendite ha continuato a guidare la crescita della profittabilità e l’espansione della marginalità, aiutando a compensare gli effetti sfavorevoli dei cambi e della cessione di business non strategici”.

Quanto all’outlook il top manager ha affermato: “Guardando alla restante parte dell’anno, le nostre prospettive rimangono sostanzialmente invariate e bilanciate in termini di rischi e opportunità. Rimaniamo fiduciosi sul conseguimento di una performance positiva per i principali indicatori di crescita organica”.

Immediata la reazione degli investitori: dopo la release dei conti le azioni Campari hanno accelerato il passo a Piazza Affari segnando ora un guadagno del 3,72% a 7,1 euro.