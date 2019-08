Campari Group, ceduta la “Villas Les Cedres” per 200 milioni

editato in: da

(Teleborsa) – Accordo raggiunto da Campari Group per la vendita di una proprietà immobiliare entrata nel perimetro dopo l’acquisizione di Grand Marnier nel 2016.

La “Villas Les Cèdres“, situata a Saint-Jean-Cap-Ferrat in Francia, era stata messa in vendita, in base all’accordo di OPA, che riconosceva anche a tutti gli azionisti di Société des Produits Marnier-Lapostolle, azionista di riferimento di Grand marnier, un supplemento di prezzo nel caso di una conclusione positiva della vendita ed a determinate condizioni. Questo supplemento è pari alla differenza tra il prezzo di vendita netto della Villa e una soglia minima di 80 milioni di euro, che sarà trattenuta da Davide Campari-Milano.

Il prezzo di vendita in base all’accordo preliminare pari a 200 milioni e dunque, come da accordi, il Gruppo Campari riterrà 80 milioni di euro.

Con questa cessione, che si concluderà entro il 31 ototbre, il processo di dismissione delle attività non strategiche relative all’acquisizione di Grand Marnier è pressoché concluso.

Con l’importo di 80 milioni trattenuti dalla vendita, Campari Group avrà ottenuto proventi pari a 173 milioni di euro dalla dismissione di attività non strategiche di Grand Marnier.