Campari, crescita a doppia cifra delle vendite. Titolo in rally

editato in: da

(Teleborsa) – Effervescente Campari, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,58%, sostenuto dai risultati del primo semestre.

Nel periodo il Gruppo ha registrato una forte crescita a doppia cifra delle vendite in tutte le aree geografiche e i cluster di brand nonché per tutti gli indicatori di performance, rispetto al primo semestre 2020 e 2019. Nel dettaglio, vendite nette pari a 1.000,8 milioni, con una variazione organica pari al +37,1% rispetto al primo semestre 2020 e +22,3% rispetto al primo semestre 2019. EBIT rettificato pari a 223,2 milioni, (+88,7%), Utile netto del Gruppo rettificato pari a 156,8 milioni, in crescita del 101,9% escludendo rettifiche positive totali di 2,8 milioni.



Comparando l’andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che l’azienda attiva nel settore beverage mantiene forza relativa positiva in confronto con l’indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all’indice stesso (performance settimanale +9,53%, rispetto a +4,9% del principale indice della Borsa di Milano).

L’esame di breve periodo di Campari classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 12,31 Euro e primo supporto individuato a 11,48. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 13,14.