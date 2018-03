editato in: da

(Teleborsa) – Il Gruppo Campari, in seguito all’autorizzazione deliberata dall’Assemblea degli Azionisti, ha messo in portafoglio, nel periodo compreso tra il 19 e il 23 marzo 2018, altre 84.000 azioni proprie al prezzo medio di 6,1044 euro per azione, per un controvalore complessivo di 512.767,60 euro.

A Piazza Affari, l’azienda attiva nel settore beverage, si muove al rialzo e si attesta a 6,175 euro, con un aumento dell’1,06%.