Campari beve i rhum francesi Trois Rivières e La Mauny

(Teleborsa) – Campari Group rafforza la sua posizione nel rum, una categoria in continua premiumizzazione e che attualmente beneficia del trend positivo della mixology e della cocktail culture. La società attiva nel settore degli spirit ha annunciato la firma dell’accordo per l’acquisizione dei rum francesi Trois Rivières e La Mauny a seguito dell’esito positivo delle preannunciate negoziazioni in esclusiva con il Gruppo Chevrillion e un gruppo di azionisti di minoranza.

Rhumantilles SAS possiede il 96,5% di Bellonnie&Bourdillon Successeurs con sede in Martinica, proprietaria dei due premium brand Trois Rivières e Maison La Mauny, caratterizzati da forte presenza in Francia e un notevole potenziale di crescita nei mercati internazionali. Inoltre, la società possiede Duquesne, un brand rivolto al mercato locale della Martinica.

L’enterprise value dell’acquisizione è pari a €60,0 milioni, pari a un multiplo di circa 9,5 volte del margine di contribuzione (CAAP) nel 2018 della società acquisita riclassificato secondo i principi IFRS, pari a €6,5 milioni.

Il perfezionamento dell’operazione è previsto nel quarto trimestre 2019.

Non festeggia il titolo a Piazza Affari: -1,15%.

(Foto: © Campari)