Campari affida a Ernst&Young revisione legale conti

(Teleborsa) – Via libera dall’Assemblea di Campari all’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2019-2027 a Ernst&Young .La decisione è stata presa su parere unanime dei soci.

L’Assemblea degli azionisti ha inoltre approvato anche la relativa remunerazione. Di conseguenza, con la predisposizione delle relazioni sul bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2018, l’incarico di revisione legale dei conti conferito a PricewaterhouseCoopers il 30 aprile 2010 verrà a scadere, essendosi completato il periodo di durata massima novennale, non rinnovabile, previsto dalla legge.

Stefano Saccardi, General Counsel e Business Development Officer, ha deciso di andare in pensione al termine di una carriera di grande successo durata oltre trent’anni. Stefano Saccardi rimarrà in carica come membro del Consiglio di Amministrazione di Campari fino alla naturale scadenza del suo mandato nel 2019. A partire dal 1 gennaio 2018 Fabio di Fede, executive Campari di lunga esperienza, succederà a Saccardi.