(Teleborsa) – Campari, in seguito all’autorizzazione deliberata dall’Assemblea degli Azionisti, ha comunicato di aver messo in portafoglio, nel periodo compreso tra il 15 e il 19 gennaio 2018, altre 815.000 azioni proprie al prezzo medio di 6,3070 euro, per un controvalore di 5.140.165,00 euro.

Campari acquista altre azioni proprie