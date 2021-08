Campagna vaccinale, sprint di Ferragosto: da biglietti per lo stadio a gelati, le iniziative

editato in: da

(Teleborsa) – Dai biglietti per lo stadio ai buoni gelati: avanti tutta con la campagna di agosto per dare sprint alle vaccinazioni di grandi ed adolescenti, senza pause neanche a Ferragosto. In campo ogni strumento per accelerare la copertura vaccinale in vista della ripresa e per fermare la curva dei contagi, con un preciso obiettivo giovani.

Messi in campo, dunque, anche gadget come i biglietti della Roma, per vedere la partita il 14 agosto a coloro che si vaccinano da oggi nell’hub romano La Vela, chi si vaccina a cavallo di Ferragosto riceverà un buono per un cono gelato in Piemonte.

E poi squadre di medici vaccinatori sulle spiagge, niente prenotazioni, previsti invece appuntamenti last minute. C’è poi chi ha scelto di vaccinare nei piccoli centri di provincia, chi punta sulle fasce di età dai 50 in su, preoccupato dalla ripresa dei contagi e dei ricoveri nelle terapie intensive, e chi decisamente sui giovani tra i 12 e i 19 anni, in vista della volata di fine agosto per mettere in sicurezza l’avvio dell’anno scolastico.

Anche in questo mese, compresa la giornata di Ferragosto – ha spiegato Giovanni Migliore, Presidente della Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere (FIASO),- le Aziende hanno programmato una serie di iniziative per semplificare l’accesso ai cittadini”.

I giovani, intanto, sembrano rispondere alla “chiamata” del Generale Figliuolo. Il 65 per cento degli italiani che hanno più di 12 anni sono vaccinati contro il Covid con entrambe le dosi. Un “grande risultato – dice il Commissario per l’emergenza – che si deve anche ai giovani nella fascia 12-19 anni che da soli hanno richiesto negli ultimi giorni oltre il 20% delle dosi, ottenendo così la massima protezione nei confronti del Covid”.