Cambio di marcia per le Borse europee

(Teleborsa) – Seduta tonica per le borse del Vecchio Continente, che scambiano con un frazionale rialzo. Anche Piazza Affari si allinea al vento europeo degli acquisti seppur con guadagni più moderati.

Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,194 dopo lo scatto ai massimi da due mesi alimentato dall’IFO record e dall’aprirsi di uno spiraglio per un governo di larghe intese in Germania. Ricca l’agenda di dati macro della settimana. Da domani il focus sarà sul PIL in Francia e sull’inflazione in Germania.

Seduta in frazionale ribasso per l’oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,21%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 58,56 dollari per barile.

Torna a scendere lo spread, attestandosi a 142 punti base, con un calo di 3 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all’1,78%.

Nello scenario borsistico europeo sostanzialmente invariato Francoforte, che riporta un +0,11%. Sostanzialmente tonico Londra, +0,36%. Guadagno moderato per Parigi, che avanza dello 0,20%. Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 22.455 punti.

In buona evidenza a Milano i comparti Chimico (+1,71%), Immobiliare (+0,91%) e Sanitario (+0,61%). Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti Media (-0,63%), Tecnologico (-0,60%) e Telecomunicazioni (-0,54%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, piccoli passi in avanti per UnipolSai, che segna un incremento marginale dello 0,95%.

Giornata moderatamente positiva per Atlantia, che sale di un frazionale +0,84%.

Seduta senza slancio per Unicredit, che riflette un moderato aumento dello 0,82%. Piccolo passo in avanti per UBI Banca, che mostra un progresso dello 0,82%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Mediaset, che ottiene -1,69%.

Debole FCA -0,34% che starebbe considerando la quotazione del 50% di Magneti Marelli nel 2018.