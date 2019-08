Cambio al vertice di Hp, Enrique Lores nuovo Presidente e CEO

editato in: da

(Teleborsa) – Hp, multinazionale statunitense attiva nel mercato di hardware e software, ha annunciato che il board ha nominato all’unanimità come nuovo Presidente e CEO Enrique Lores, attualmente Presidente della divisione Immagini e Stampa del gruppo, con decorrenza dal 1 novembre.

Lores sostituirà l’attuale CEO Dion Weisler che ha deciso di dimettersi, si legge in una nota, “per problemi di salute in famiglia e tornerà in Australia”. Questo al termine di un periodo di affiancamento che durerà fino a fine anno.