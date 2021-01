Cambiamento climatico, BCE in pressing

editato in: da

(Teleborsa) – La BCE “sta valutando come possa contribuire a supportare le politiche economiche dell’UE, senza pregiudizio per il suo mandato primario sulla politica monetaria”. Lo ha detto la Presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde, aggiungendo che l’Europa ha fissato come priorità il contrasto al cambiamento climatico e la transizione verso una economia neutrale sulle emissioni di carbonio.



“Sebbene l’Eurosistema (delle banche centrali, ndr) non sia un policy maker in questa area dovrebbe valutare il suo potenziale ruolo nella transizione. Riconosciamo che il nostro ruolo attivo in alcuni mercati può influenzare lo sviluppo di alcuni segmenti”, ha rilevato durante il convegno sul ruolo delle banche centrali nelle politiche climatiche organizzato dall’Università Goethe, di Francoforte.

“Il cambiamento climatico è una delle sfide più grandi fronteggiate dall’umanità in questo secolo, ed esiste – secondo Lagarde – un ampio consenso sul fatto che bisogna agire. Ma questa concordia deve tradursi urgentemente in misure concrete”.

“Non possiamo attendere che siano gli altri ad agire e dobbiamo anche renderci conto – ha detto ancora la numero uno della Bce che il fardello non può essere caricato solo addosso a qualcuno. Non esiste una soluzione unica e miracolosa”.

Per il futuro, la strada da imboccare è obbligata ed è green. Proprio in quest’ottica la Banca centrale europea sta lanciando “un nuovo centro sul cambiamento cambiamento climatico, per mettere assieme in maniera più efficiente le diverse competenze e aree di lavoro sul clima della Banca”, ha rivelato Lagarde sottolineando ancora una volta che “il cambiamento climatico influenza tutte le nostre aree di policy. Il centro sul cambiamento climatico assicura la struttura di cui abbiamo bisogno per affrontare la questione con l’urgenza e la determinazione che richiedono”.