Cambiamenti climatici e PIL, dal 2050 Italia rischia calo fino al 10%

(TELEBORSA) – Un conto salatissimo del quale stiamo già vedendo i primi effetti ma che potrebbe decisamente peggiorare da qui al prossimo futuro.

Se l’attuale trend delle emissioni dovesse proseguire, il nostro Paese rischierebbe di avere perdite di alcuni punti percentuali di Pil già a metà secolo per arrivare addirittura al 10% nella seconda metà del secolo, pari circa a 130 miliardi di euro l’anno.

Sono alcuni dei dati, tutt’altro che rassicuranti, contenuti nella Relazione 2019 sullo stato della green economy, presentata in apertura degli Stati Generali della Green Economy, che si sono svolti nei giorni scorsi alla Fiera di Rimini promossa da Italian Exhibition Group, all’interno della prestigiosa cornice di Ecomondo, uno dei principali eventi sull’economia circolare e le energie green. Ancora una volta Innovazione, business internazionale e contenuti scientifici sono saliti in cattedra dando vita a quella che all’inaugurazione il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha definito “La grande Expo dell’economia circolare”.

Quale migliore occasione, dunque, per fare il punto su un tema delicatissimo. La crisi climatica – sottolinea una nota stampa degli Stati Generali della Green Economy – non solo finirà per mettere un freno alla crescita, ma aggraverà anche il divario delle condizioni economiche del Sud Italia rispetto al resto del Paese, con un aumento della disuguaglianza regionale stimato del 60% nella seconda metà del secolo.

“I temi della crisi climatica e dell’ambiente – ha osservato Edo Ronchi, del Consiglio Nazionale della Green Economy e Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile – sono oggi al centro di un dibattito pubblico e sui media come mai in passato Lo studio sugli impatti economici della crisi climatica vuole contribuire a meglio definire le ragioni della green economy per un Green New Deal”, tra le priorità programmatiche del nuovo esecutivo.

L’elenco delle cattive notizie è lungo e preoccupante: alluvioni, danni all’agricoltura, ondate di calore con le ovvie ripercussioni su un settore per il nostro Paese da sempre strategico come il turismo che ne risentirebbe e non poco. Ma anche guai seri dall’avanzamento dell’erosione delle spiagge senza contare la mancanza di neve in montagna. A fare da sfondo, l’aumento di eventi atmosferici estremi, scenario che ha già iniziato a manifestarsi.

Mentre il dibattito sulla lotta al cambiamento climatico prosegue e diventa sempre più centrale, Greta Thunberg, l’attivista sedicenne che ne è diventato ormai il simbolo coinvolgendo milioni di giovani, torna a far parlare di sè.

Premiata dall’associazione per la cooperazione dei Paesi del nord Europa The Nordic Council con un premio da 46mila euro, ha deciso di rifiutarlo per mandare un segnale forte.

Lei stessa ne ha dato notizia tramite il suo profilo Instagram: “Voglio ringraziare il Consiglio Nordico per il premio, è un grande onore per me. Ma il movimento per il clima non ha bisogno di altri premi. Ciò di cui abbiamo bisogno, invece, è che la gente e i nostri politici inizino ad ascoltare la scienza. Per questa ragione ho deciso di non accettare il premio e nemmeno il compenso di 500mila corone svizzere (circa 46mila euro)”.

Ottobre 2019 il più caldo mai registrato – Intanto, le notizie che continuano ad arrivare sono tutt’altro che incoraggianti, anzi, testimoniano il pericoloso cambiamento in atto.Le temperature medie in tutto il mondo per il mese di ottobre 2019 sono state le più calde mai registrate. Lo ha reso noto nelle scorse orre in un comunicato il Copernicus Climate Change Service (C3S), gestito dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF) per conto dell’Unione Europea. Ottobre è il quinto mese consecutivo che vede temperature da record o estremamente elevate.

A livello globale, le temperature del mese preso in esame, sono state infatti più calde di 0,69 gradi Celsius rispetto alla media del periodo dal 1981 al 2010, portando così a casa il record di l’ottobre più caldo mai registrato.