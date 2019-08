Cambi, l’euro buca la soglia degli 1,10 dollari per la prima volta dal 2017

editato in: da

(Teleborsa) – Euro in caduta sui mercati internazionali: il cross euro/dollaro ha bucato per la prima volta la soglia degli 1,10 dollari da maggio 2017,portandosi in chiusura dei mercati europei a 1,0988 USD (-0,63%).

Dichiarazioni rilasciate ieri sera dalla numero uno del Fondo Monetario, Christine Lagarde, che sarà la prossima Presidente della BCE a partire da fine ottobre, con l’uscita di Draghi.

L’economista ha affermato che i “tassi d’interesse non hanno ancora raggiunto il punto più basso”. Affermazioni importanti in vista di quelle che potrebbero essere le scelte future di politica monetaria dell’Eurotower, che – a suo parere – “ha una ricca cassetta degli attrezzi a sua disposizione e deve essere pronta ad agire”.