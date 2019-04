Cambi, euro poco mosso dopo decisione scontata BCE

editato in: da

(Teleborsa) – L’euro si conferma poco mosso nel primo pomeriggio, dopo la decisione pressoché scontata della BCE di mantenere a zero i tassi di interesse e confermare una politica di ampio sostegno all’economia.

Decisione scontata perché su questa previsione la valuta di Eurolandia si era già apprezzata a inizio settimana, passando da un livello di 1,1218 USD lunedì mattina all’attuale 1,1278 USD. Ad inizio mattinata l’euro era sceso anche su minimi di 1,1258 USD mostrando prudenza in attesa dell’esito della riunione del direttivo BCE.

Frattanto, l’Eurotower ha confermato tassi di interesse ai minimi storici (zero per il tasso Repo) ed una politica di sostegno, che conferma il mantenimento di questi livelli di tassi per tutto il 2019 ed anche oltre se sarà necessario. Sarà da vedere anche cosa dirà di più il Presidente Mario Draghi fra poco.