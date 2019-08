Cambi, euro e sterlina cedono il passo al super dollaro

editato in: da

(Teleborsa) – Dollaro in rally ed euro e sterlina in caduta libera. Così il mercato dei cambi reagisce alle sollecitazioni delle banche centrali, che in questi giorni hanno annunciato le rispettive strategie di politica monetaria. Una partita a poker dove la BCE deve fare i conti con il rallentamento della crescita, mentre la Bank of England si prepara ad affrontare una hard Brexit (uscita della Gran Bretagna dall’UE senza accordo).

E la Fed reagisce con un taglio dei tassi limitato a un quarto di punto, ma circoscritto anche temporalmente, continuando a subire pressioni politiche dal Presidente americano Donald Trump. Una decisione sofferta, che non è stata votata neanche da tutti, e fa perno essenzialmente sulle ripercussioni del fallimento dei negoziati commerciali con la Cina.

Insomma, la situazione è molto complicata e ne fanno le spese le valute più sensibili alla congiuntura, a vantaggio del dollaro, che rispolvera la sua natura di asset rifugio. Il cambio euro/dollaro oggi si attesta a 1,1039 (-0,31%) e quello sterlina/dollaro a 1,2115 (-0,32%) in attesa della decisione odierna della bank of England sulla politica monetaria.