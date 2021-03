Caltagirone Editore, aumenta perdita 2020. No dividendo

editato in: da

(Teleborsa) – Caltagirone Editore chiude l’esercizio 2020 con ricavi pari a 119,9 milioni di euro (135,9 milioni di euro nel 2019), un Margine operativo lordo positivo per 5,5 milioni di euro che si confronta con i 2,5 milioni del 2019.

Il Risultato netto di gruppo è negativo per 44,3 milioni di euro dopo la svalutazione di immobilizzazioni immateriali a vita indefinita per 57,4 milioni di euro (negativo per 30,6 milioni di euro nel 2019 dopo la svalutazione di attività immateriali per 39,8 milioni di euro).

In crescita le attività digitali che registrano un incremento dei ricavi pubblicitari internet del 7,4% ed un incremento del 25% degli utenti unici giornalieri sui siti web del Gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione ha proposto all’Assemblea di non procedere alla distribuzione di alcun dividendo.