Caltagirone alza il velo sui conti 2017

(Teleborsa) – Caltagirone ha chiuso l’esercizio 2017 con un utile di 90,3 milioni di euro in calo rispetto agli oltre 155 milioni del 2016.

I ricavi sono saliti a 1,48 miliardi di euro da 1,29 miliardi di euro al 31 dicembre 2016.

L’indebitamento finanziario netto è pari a 599,2 milioni di euro (527,9 milioni di euro al 31 dicembre 2016).

Il CdA ha deliberato di proporre all’assemblea, convocata in prima convocazione il 24 aprile ed occorrendo in seconda convocazione il 9 maggio, la distribuzione di un dividendo pari a 0,06 euro per azione invariato rispetto al 2017. Il dividendo sarà posto in pagamento il 23 maggio 2018 (stacco cedola in Borsa il 21 maggio 2018).