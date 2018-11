Calo petrolio: compagnie aeree pronte ad approfittarne

editato in: da

(Teleborsa) – Il calo del petrolio spinge le compagnie aeree a intavolare trattative per strappare contratti tali da compensare il pesante fardello sostenuto nei mesi scorsi, che è stato causa della contrazione degli utili. L’oro nero è arrivato a toccare i livelli bassi del 2017, scendendo dagli 86 dollari a barile del mese di ottobre alla soglia dei 60 dollari.

Il Gruppo Emirates ha presentato risultati semestrali per i primi sei mesi dell’esercizio 2018-2019 con una redditività più che dimezzata rispetto a un anno fa proprio per effetto dell’aumento del 37% del prezzo del carburante. Anche Ryanair, che continua i suoi conti in positivo, ha previsto un aumento della bolletta del carburante di ben 400 milioni di euro nell’esercizio 2018-2019.

Compagnie aeree legacy e low cost unite nell’intento di approfittare del momento favorevole per agire sulla leva del “pronto subito” e guadagnare consistenti margini di sconto sui quantitativi futuri di carburante avio, stoccandone volumi significativi per affrontare con maggiore tranquillità i mesi a venire. Se le compagnie petrolifere risponderanno all’invito di stilare accordi in questa direzione, le politiche tariffarie dei vettori diventerebbero più attrattive, probabilmente già in vista della stagione estiva 2019.