Calo per il settore viaggi e intrattenimento (-1,23%), giornata da dimenticare per Juventus

editato in: da

(Teleborsa) – Calo per il comparto viaggi e intrattenimento che segue la scia dell’andamento in frazionale diminuzione dell’EURO STOXX Travel & Leisure.

Il FTSE Italia Travel & Leisure scivola a quota 44.944,79 di 561,46 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento fiacco per il comparto viaggi e intrattenimento europeo che si mostra in leggero calo sulla chiusura precedente a quota 192,69, dopo che in principio era 193,74.

Tra le azioni del Ftse MidCap, in forte ribasso Juventus, che chiude la seduta con un disastroso -3,22%.

Tra le azioni del Ftse SmallCap, a picco i Grandi Viaggi, che chiude gli scambi con un pessimo -2,07%.

Seduta in ribasso per FNM, che porta a casa un decremento dell’1,82%.