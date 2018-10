Calo per il settore servizi per la finanza (-1,37%)

editato in: da

(Teleborsa) – Calo per il comparto dei servizi finanziari in Italia che segue la scia dell’andamento in frazionale diminuzione dell’EURO STOXX Financial Services.

Il FTSE Italia Financial Services scivola a quota 83.216,41 di 1.157,99 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento fiacco per il comparto servizi per la finanza europeo che si mostra in leggero calo sulla chiusura precedente a quota 453,78, dopo che in principio era 454,43.

Tra le azioni più importanti dell’indice servizi finanziari di Milano, rosso per Banca Mediolanum, che sta segnando un calo dell’1,70%.

Scivola Exor, con un netto svantaggio dell’1,44%.

Tra le azioni del Ftse MidCap, in forte ribasso Banca Ifis, che mostra un disastroso -5,51%.

Tonfo di Tamburi, che mostra una caduta del 2,91%.

In rosso Anima Holding, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,89%.

Tra i titoli a bassa capitalizzazione del comparto servizi finanziari, a picco Banca Intermobiliare, che presenta un pessimo -6,41%.

Lettera su Gequity, che registra un importante calo del 6,30%.

Affonda Tecnoinvestimenti, con un ribasso del 2,74%.