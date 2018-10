Calo per il settore servizi per la finanza (-1%)

editato in: da

(Teleborsa) – Calo per il comparto dei servizi finanziari in Italia che segue la scia dell’andamento in frazionale diminuzione dell’EURO STOXX Financial Services.

Il FTSE Italia Financial Services scivola a quota 71.879,17 di 724,69 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento fiacco per il comparto servizi per la finanza europeo che si mostra in leggero calo sulla chiusura precedente a quota 412,73, dopo che in principio era 413,93.

Nel listino principale, aggressivo avvitamento per Exor, che tratta in perdita del 2,13% sui valori precedenti.

Piccola perdita per Banca Generali, che scambia con un -0,63%.

Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, retrocede Tamburi, con un ribasso dell’1,89%.

Sotto pressione Banca Ifis, con un forte ribasso dell’1,35%.

Tentenna Mutuionline, che cede lo 0,82%.

Tra le small-cap di Milano, pressione su Dea Capital, che tratta con una perdita dell’1,09%.