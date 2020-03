Calo nei mercati europei, Milano inclusa

editato in: da

(Teleborsa) – Si muove in territorio decisamente negativo Piazza Affari, seguendo le orme delle principali Borse europee, con l’attenzione degli investitori che rimane rivolta sull’emergenza coronavirus. Nel pomeriggio si riuniranno in teleconferenza i ministri finanziari dei 27 Stati membri UE per discutere le misure da prendere contro questa pandemia.

Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,19%. Dal fronte macro è atteso un aggiornamento della fiducia dei consumatori nell’Eurozona a marzo. Seduta in frazionale ribasso per l’oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,16%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-2,43%), che ha toccato 22,08 dollari per barile.

Torna a salire lo spread, attestandosi a +202 punti base, con un aumento di 6 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all’1,64%.

Tra i listini europei sensibili perdite per Francoforte, in calo del 3,37%. In apnea Londra, che arretra del 4,29%. Tonfo di Parigi, che mostra una caduta del 3,69%. A Milano, forte calo del FTSE MIB (-3,5%), che ha toccato 15.181 punti.

Risultato positivo a Piazza Affari per il settore chimico, con un +2,83% sul precedente.

Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti automotive (-5,35%), beni industriali (-4,79%) e bancario (-3,76%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Nexi (+4,34%), Unipol (+3,45%), Diasorin (+3,14%) e Juventus (+1,48%).

Giù CNH Industrial, che continua la seduta con -12,92%.

Soffre Atlantia, che evidenzia una perdita del 6,30%.

Preda dei venditori Unicredit, con un decremento del 6,05%.

Lettera su Ferrari, che registra un importante calo del 5,73%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Ivs Group (+5,30%), Salini Impregilo (+5,13%), SOL (+4,61%) e Fincantieri (+2,53%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Cattolica Assicurazioni, che continua la seduta con -6,80%.

Affonda Italmobiliare, con un ribasso del 6,62%.

Crolla Interpump, con una flessione del 6,60%.

Vendite a piene mani su Inwit, che soffre un decremento del 6,34%.

(Foto: © Simona Flamigni | 123RF)