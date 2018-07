Calma piatta tra i futures USA

editato in: da

(Teleborsa) – Si preannuncia un avvio poco mosso per Wall Street. I futures sui principali indici statunitensi viaggiano infatti sulla perfetta parità a testimoniare la cautela degli investitori in questa nuova earnig season.

Oggi, infatti, hanno alzato il velo sul bilancio del secondo trimestre tre colossi della finanza statunitense: JP Morgan, che ha battuto le attese degli analisti, Citigroup, che ha presentato risultati misti, e Wells Fargo, che invece ha disatteso le stime.

Questa stagione delle trimestrali sarà seguita con molta attenzione in quanto fornirà importanti indicazioni sullo stato di salute della Corporate America e, in particolare, sulla resilienza delle grandi società in questo periodo di tensioni commerciali.