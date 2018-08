Calma piatta tra i futures USA

editato in: da

(Teleborsa) – Variazioni in linea con la parità per i futures sui principali indici statunitensi, che preannunciano un avvio piatto per Wall Street. Gli occhi dei mercati sono rivolti verso Washington, dovele delegazioni di USA e Cina hanno riavviato i colloquiper evitare un’ulteriore inasprimento della guerra commerciale in atto tra i due Paesi. Intanto alla mezzanotte di oggi 23 agosto è partita la terza ondata di dazi, per un valore di 16 miliardi, sui prodotti Made in China importati negli USA.

Agenda fitta dal fronte macroeconomico, dove si attende il dato sulle richieste di sussidi alla disoccupazione, il PMI manifatturiero e gli stoccaggi settimanali di gas.

A circa un’ora dall’avvio delle contrattazioni a New York, il future sul Dow Jones sale dello 0,02% mentre quello sullo S&P 500 avanza dello 0,01% e quello sul Nasdaq va giù dello 0,07%.