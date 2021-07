Call veloce, per Anief è illegittima la sospensione. E’ ricorso

editato in: da

(Teleborsa) – “La legge 159 del 2019 prevedeva all’articolo 1, comma 17 bis-17 quinquies, la possibilità di assumere con la call veloce, a partire

dallo scorso anno scolastico tutti coloro che erano inseriti in una graduatoria utile per le immissioni in ruolo, anche se in un’altra provincia. Lo ricorda Marcello Pacifico, Presidente del sindacato Anief, precisando che “questa norma era stata inserita proprio per fare in modo che i precari potessero essere assunti anche in altre province, pur di avere un ruolo”.

“Purtroppo per quest’anno il decreto Sostegni bis blocca l’applicazione di questa norma in maniera irragionevole, quindi vale per anni alterni, l’anno scorso sì, quest’anno no, il prossimo sì”, sottolinea il sindacalista.

“Noi siamo convinti – afferma – dell‘incostituzionalità di questa norma e siamo anche convinti che abbiano diritto ad essere assunti anche in una provincia diversa, se lo vogliono, tutti coloro che sono nelle graduatorie, siano esse graduatorie di merito o graduatorie del concorso straordinario o dei concorsi riservati, che siano pure graduatorie ad esaurimento o addirittura da quest’anno anche le GPS di prima fascia”.

“Per fare domanda occorre riempire una diffida al Ministero, dove si chiede di aprire il servizio informatico per poter essere assunti in una provincia diversa e poi bisognerà fare ricorso per sollevare la questione di legittimità costituzionale di una norma che è irragionevole, illogica, illegittima e non serve a sistemare il problema del precariato della scuola italiana”