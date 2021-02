Caleffi, nel 2020 fatturato in crescita del 12% a 56 milioni di euro

editato in: da

(Teleborsa) – Caleffi, società specializzata in articoli Home Fashion e quotata sull’MTA di Borsa Italiana, ha chiuso il 2020 con un fatturato consolidato di circa 56 milioni di euro, in crescita del 12% rispetto ai 49,8 milioni di euro del 2019, secondo i dati preliminari presentati oggi. L’EBITDA Margin adjusted consolidato si è attestato a circa l’11%, con una redditività triplicata rispetto a 1,9 milioni di euro nel 2019. L’Indebitamento Finanziario Netto adjusted è pari a circa 9,7 milioni di euro, in miglioramento rispetto a 11,4 milioni nel 2019.

La società ha sottolineato che questi risultati sono stati resi possibilo dall’ottimo andamento del canale e-commerce, e dall’aumento di importanza del tessile casa, a causa dei lockdown che hanno costretto le famiglie a passare più tempo dentro le mura domestiche. Caleffi ha annunciato che gli obiettivi del piano strategico 2019-2022 risultano così già superati.

La società valuterà la definizione di un nuovo Piano Industriale “una volta che l’emergenza sanitaria sarà sostanzialmente cessata e non saranno più in vigore limitazioni alla circolazione delle persone e all’operatività dei punti vendita”, si legge in una nota.