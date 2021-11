Caleffi, fatturato +21% nei primi nove mesi

(Teleborsa) – Il Gruppo Caleffi chiude i primi 9 mesi dell’esercizio 2021 con ricavi consolidati che si attestano a circa 44,4 milioni di euro, con un incremento del 21% rispetto al 30 settembre 2020 (36,7 milioni di euro).

“Siamo estremamente soddisfatti dei risultati conseguiti nei primi 9 mesi del 2021, con ottime performance di tutte le tradizionali linee di business ed in particolare della divisione luxury MirabelloCarrara – ha commentato Guido Ferretti, Consigliere Delegato Corporate di Caleffi Group -. Il forte interesse per la casa post lockdown e il grande apprezzamento riservato ai brand del Gruppo hanno consentito tale brillante risultato, pur tenuto conto che il 2020 è stato impattato, soprattutto nella prima parte dell’anno, dalle chiusure dei punti vendita imposte dalle Autorità. L’ammontare degli ordini in portafoglio per la parte finale dell’esercizio lascia prefigurare per l’intero 2021 una crescita percentuale dei ricavi rispetto al 2020 compresa tra il 4 e l’8%”.