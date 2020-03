Caleffi avvia programma di acquisto di azioni proprie

editato in: da

(Teleborsa) – Caleffi rende noto che in data 12 marzo p.v. verrà avviato un programma di acquisto di azioni proprie in esecuzione di quanto, tra l’altro, deliberato dall’Assemblea ordinaria dei soci in data 10 maggio 2019.

Nell’ambito del programma le operazioni di acquisto (effettuabili in una o più volte) avranno ad oggetto complessive massime n. 50.000 azioni ordinarie della Società, per un controvalore massimo stabilito in Euro 45.000.

Si precisa che, alla data dell’11 marzo 2020: