Calcio, spagnola Mediapro verso l’aggiudicazione dei diritti per la Serie A

(Teleborsa) – Potrebbero essere assegnati alla spagnola Mediapro i diritti TV della serie A nel triennio 2019-2021.

L’intermediario iberico ha infatti depositato un’offerta pari a 1.050.001.000 euro, dunque superiore al prezzo minimo richiesto, ossia la base d’asta.

Pertanto l’Assemblea della Lega Serie A “procederà alla comunicazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, come previsto dall’Invito stesso ai fini dell’assegnazione dei diritti in oggetto”, come recita il comunicato ufficiale della Lega.

Secondo ANSA, Sky promette battaglia chiedendo alla Lega di considerare l’offerta di Mediapro “inammissibile”.