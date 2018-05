Calcio quotato, a picco S.S. Lazio

editato in: da

(Teleborsa) – Partenza in forte ribasso per S.S. Lazio. La società capitolina ha visto ieri 20 maggio sfumare all’ultimo respiro la qualificazione alla prossima Champions League, perdendo lo scontro diretto contro l’Inter. Ne risente il titolo che perde attualmente il 9,60%.

Si sorride invece dall’altra parte del Tevere, con il titolo A.S. Roma che guadagna il 6,74%. I giallorossi hanno concluso il campionato con l’ennesima vittoria, ottenendo il terzo posto finale. Previsto per oggi 21 maggio il via all’aumento di capitale, con l’offerta in opzione di 2 nuove azioni ogni 3 azioni possedute.

Non brilla il titolo Juventus, che perde lo 0,32%. I bianconeri hanno festeggiato il settimo scudetto consecutivo.