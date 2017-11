Calcio, il 27 novembre nuova asta per diritti TV Serie A stagioni 2018-2021

(Teleborsa) – E’ stata convocata per il prossimo lunedì 27 novembre l’Assemblea Ordinaria della Lega Serie A.

Tra i punti all’ordine del giorno l’invito ad offrire in licenza i diritti audiovisivi trasmissioni in diretta a pagamento della Serie A sul territorio nazionale per il periodo 2018 – 2021.

Lo scorso mese di giugno l’assegnazione era andata a vuoto. Mediaset si è ritirata inaspettatamente mentre altri competitor avevano presentato offerte molto al di sotto della base, 1 miliardo di euro l’anno.