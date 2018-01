Calcio, ancora una fumata nera per i diritti sulla serie A

(Teleborsa) – Ancora una fumata nera per i diritti TV della serie A nel triennio 2019-2021. La Lega Serie A, nella riunione odierna, ha annunciato di non aver assegnato alcun pacchetto per i diritti televisivi sul prossimo campionato di calcio, essendo state le offerte tutte al di sotto del target fissato di oltre 1 miliardo.

La Lega Nazionale Professionisti Serie A “valutate le offerte presentate in data 22 gennaio 2018 e in data odierna all’esito della trattativa privata, dichiara conclusa la suddetta procedura, senza assegnazioni di alcun pacchetto“. I pacchetti erano cinque.

A quanto pare, le offerte complessive fra Sky e Mediaset Premium sarebbero ammontate a 830 milioni (Sky arrivata sino a 630 milioni e mediaset con 200 milioni), mentre ai attende l’apertura della busta dell’operatore spagnolo Mediapro, che stando alle indiscrezioni avrebbe messo sul piatto 990 milioni.

L’assegnazione dei diritti TV non è stato l’unico flop dell’assemblea odierna che, iniziata con quattro ore di ritardo, ha passato la mano anche sulla governance. In una situazione di grave spaccatura della Lega non è stato infatti raggiunto il quorum per la nomina di Presidente, Ad e consiglieri.