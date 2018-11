Cala la disoccupazione nei Paesi Ocse

editato in: da

(Teleborsa) – Disoccupazione in calo nell’Area OCSE. Il tasso dei senza lavoro, nel mese di settembre, è sceso dello 0,1% attestandosi al 5,2%.

Le persone senza lavoro sono 33,1 milioni, ovvero lo 0,4% in più rispetto ad aprile 2008 (considerato il mese precedente l’inizio della crisi finanziaria globale). Sono, invece, 16,1 milioni in meno rispetto a gennaio 2013.

L’Organizzazione segnala che il tasso di disoccupazione nell’Area Euro è stabile all’8,1% mentre è salita al 10,1% in Italia da 9,8%.

Fra le altre principali economie dell’Area Euro, il tasso in Germania si conferma al 2,4% così come in Francia rimane fermo al 9,3%. In Spagna cala al 14,9% da 15%.

Negli Stati Uniti, il tasso diminuisce al 3,7% mentre in Giappone si attesta al 2,3% dal 2,4% precedente.