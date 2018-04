Cairo, via libera dei soci a nuovo piano di acquisto di azioni proprie

editato in: da

(Teleborsa) – Via libera dall’assemblea degli Azionisti di Cairo Communication al bilancio d’esercizio 2017 e alla distribuzione di un dividendo di 0,10 euro per azione che sarà messo in pagamento a decorrere dal 16 maggio 2018.

I soci hanno espresso parere favorevole in materia di remunerazione della Società per l’esercizio 2018.

Esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale e tenuto conto della sua raccomandazione e relativa preferenza espressa, l’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di conferire alla società Deloitte l’incarico di revisione legale del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato di Cairo Communication per gli esercizi 2020-202

Infine l’Assemblea, dopo aver revocato l’analoga delibera assunta l’8 maggio 2017, ha approvato la proposta di autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie nel numero massimo consentito dalla legge, per un periodo di 18 mesi dalla data dell’odierna