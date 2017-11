Cairo Comunication, utile in accelerazione nei nove mesi

(Teleborsa) – Cairo Comunication ha chiuso i primi nove mesi dell’anno con un utile netto in crescita a 17,3 milioni di euro in salita dai 5,3 milioni dei primi nove mesi del 2016.

In aumento anche i ricavi che si attestano a 882,7 milioni di euro contro i 272 milioni dello stesso periodo 2016.

Il margine operativo lordo (EBITDA) e il risultato operativo (EBIT) sono stati pari a rispettivamente a 104,7 milioni e a 56,8 milioni (rispettivamente 22,1 milioni e 9,8 milioni nel corrispondente periodo dell’esercizio precedente).

Prosegue anche il rilancio di RCS, che nei primi nove mesi del 2017 ha realizzato margini in forte crescita, sostanzialmente in linea con le aspettative per il conseguimento degli obiettivi di risultato del 2017, con un margine operativo lordo (EBITDA) pari a 91 milioni di euro nel bilancio consolidato di Cairo Communication, in forte crescita di 43,72 milioni rispetto ai primi nove mesi del 2016.

Il settore editoriale televisivo (La7) ha conseguito un margine operativo lordo positivo di 2,5 milioni, in forte crescita rispetto al 2016 (negativo per Euro 2 milioni,

Il settore editoria periodici Cairo Editore ha continuato a conseguire risultati positivi, realizzando un margine operativo lordo (EBITDA) e un risultato operativo (EBIT) rispettivamente pari ad Euro 10,1 milioni e 9,3 milioni (Euro 11,5 milioni ed Euro 10,7 milioni nello stesso periodo 2016).

Per RCS sono sostanzialmente confermati gli obiettivi di risultato per il 2017, ma, si legge nella nota che accompagna i conti, “l’evoluzione della situazione generale dell’economia e dei settori di riferimento, anche per i possibili effetti sul mercato pubblicitario spagnolo legati alla situazione creatasi in Catalogna, potrebbe tuttavia condizionare il pieno raggiungimento di questi obiettivi”.