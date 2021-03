Cairo Communication, utile netto 2020 a 16,5 milioni

editato in: da

(Teleborsa) – Nel 2020, i ricavi lordi consolidati di Cairo Communication sono stati pari a circa 1.048,7 milioni (comprensivi di ricavi operativi lordi per 1.030,1 milioni e altri ricavi e proventi per Euro 18,5 milioni) rispetto ad Euro 1.252,8 milioni nel 2019 (comprensivi di ricavi operativi lordi per Euro 1.230 milioni e altri ricavi e proventi per Euro 22,8 milioni).

Il margine operativo lordo (Ebitda) è pari a 106,7 milioni e si confronta con 177,1 milioni del 2019 mentre il risultato operativo (Ebit) si è attestato a 27,7 milioni contro i 100,7 milioni del 2019.

Il risultato netto di pertinenza del Gruppo si è attestato a circa 16,5 milioni (Euro 42,1 milioni nel 2019).



L’indebitamento finanziario netto consolidato al 31 dicembre 2020 risulta pari a circa Euro 63,2 milioni (Euro 134,6 milioni al 31 dicembre 2019) ed è riferibile a RCS per Euro 59,6 milioni (Euro 131,8 milioni al 31 dicembre 2019), con un miglioramento di Euro 71,4 milioni. L’indebitamento finanziario netto complessivo, che comprende anche le passività finanziarie relative a contratti di locazione iscritti in bilancio ex IFRS 16 (principalmente locazioni di immobili) pari a Euro 180,9 milioni, ammonta a Euro 244,1 milioni (Euro 339,2 milioni al 31 dicembre 2019).

Il Consiglio di Amministrazione proporrà alla Assemblea la distribuzione di un dividendo di Euro 0,04 per azione al lordo delle ritenute di legge, con stacco cedola (cedola numero 14) il 24 maggio 2021 e valuta 26 maggio 2021 (record date il 25 maggio 2021).