Cairo Communication, nel 2019 utile a 42,1 milioni

(Teleborsa) – Il CdA di Cairo Communication ha approvato i risultati dell’esercizio 2019, che chiude con ricavi consolidati lordi pari a 1.252,8 milioni ed un margine operativo lordo (EBITDA) di 177,1 milioni (146,7 milioni al netto degli impatti dell’IFRS 16). Il risultato netto di pertinenza del Gruppo si attesta a 42,1 milioni.

Il Consiglio di Amministrazione, anche al fine di remunerare l’investimento dei piccoli azionisti, proporrà alla Assemblea la distribuzione di un dividendo di 0,04 euro per azione al lordo delle ritenute di legge, con stacco cedola (cedola numero 14) il 25 maggio 2020 e valuta 27 maggio 2020 (record date il 26 maggio 2020).

In merito all’epidemia da Covid-19, Cairo fa sapere che le misure di contenimento stanno avendo conseguenze immediate sull’organizzazione e i tempi del lavoro nonché sull’attività del Gruppo. . La raccolta pubblicitaria nel mese di marzo ha segnato un rallentamento sia in Italia che in Spagna. Lo sviluppo della situazione, nonché i suoi potenziali effetti sulla evoluzione della gestione, non sono al momento ancora prevedibili – si sottolinea – e saranno oggetto di costante monitoraggio nel prosieguo dell’esercizio. In ogni caso, il Gruppo ritiene di disporre di leve gestionali adeguate per contrastare gli effetti dell’emergenza sanitaria nel 2020 e confermare quindi le proprie prospettive di medio-lungo periodo.