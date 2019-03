Cairo Communication annuncia risultati in crescita trainato da La7

editato in: da

(Teleborsa) – Cairo Communication in occasione della STAR Conference ha annunciato dati preliminari consolidati per il 2018, che evidenziano ricavi consolidati per 1.322,8 milioni di euro rispetto ai 1.212,3 milioni del 2017, in crescita di Euro 5,7 milioni su base omogenea e riconducibili a RCS per 1.042,8 milioni. L’anno chiude con un EBITDA consolidato di 182,8 milioni, in forte crescita rispetto al 2017 (168,8 milioni).

In particolare RCS ha realizzato margini in linea con gli obiettivi di risultato del 2018 e in forte crescita, con un risultato netto positivo di 85,2 milioni, mentre il canale La7 ha registrato un forte incremento degli ascolti (+28,1% sul totale giorno e +36% in prime time rispetto al 2017) ed una raccolta pubblicitaria lorda sui canali La7 e La7d in aumento del’l8,3% a 149,2 milioni. Gli ottimi risultati di ascolto di La7 sono stati confermati nel primo bimestre 2019, con crescite del 15% sul totale giorno e del 12% in prime time (quinta rete nazionale in questa fascia oraria con circa il 5% di share – Dati Auditel).

Il settore editoria periodici Cairo Editore ha continuato a conseguire risultati positivi, realizzando un margine operativo lordo (EBITDA) pari ad 8,5 milioni (12,2 milioni nel 2017). Con riferimento ai settimanali, Cairo Editore con circa 1,5 milioni di copie medie vendute nei dodici mesi gennaio-dicembre 2018 (dati ADS) si conferma il primo editore per copie di settimanali vendute in edicola, con una quota di mercato di circa il 30%. Considerando anche il venduto medio delle testate non rilevate da ADS, ossia le vendite di “Enigmistica Più” e di “Enigmistica Mia”, le copie medie vendute sono circa 1,6 milioni