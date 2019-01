Cagliari, Elezioni suppletive: centrosinistra prende il posto M5S

editato in: da

(Teleborsa) – Il candidato 5 Stelle a Cagliari non ce la fa e il seggio alla Camera se lo aggiudica il centrosinistra. Il giornalista in pensione, volto noto dell’emittente locale Videolinea, Andrea Fralis, 62 anni, prende così il posto del “velista” Andrea Mura espulso dal movimento e “invitato” alle dimissioni per le sue continue assenze dall’Aula dei lavori parlamentari.

Fralis, che siederà a Montecitorio tra i banchi dell’opposizione, ha ottenuto il 40,46% dei suffragi . Crollo dell’affluenza alle urne che ha raggiunto soltanto il 15,56%: sui 251mila aventi diritto hanno infatti votato solo in 31mila. Secondo “classificato” il Cinquestelle Luca Caschili, terza Daniela Noli (Lega-Forza Italia).

Alle politiche del 4 marzo 2018, M5s aveva ottenuto il 42,3 % ed eletto sedici parlamentari tra Camera e Senato.