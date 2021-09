Caffè Moak emette minibond sostenibile da 1,5 milioni di euro con garanzia SACE

(Teleborsa) – Caffè Moak – società con sede a Modica (Sicilia) che opera nel settore della torrefazione e commercializzazione del caffè – ha emesso un minibond sostenibile da 1,5 milioni di euro, sottoscritto da UniCredit e garantito da SACE. Il tasso cedolare del minibond sarà ridotto al raggiungimento di alcuni obiettivi di sostenibilità. In particolare, Caffè Moak punta alla commercializzazione di capsule interamente compostabili e il 100% di packaging dei prodotti monoporzionati riciclabile, all’ottenimento di certificazioni della catena di fornitura secondo i più rigorosi standard di settore in termini di sostenibilità sociale e ambientale.

“Abbiamo deciso di aderire al minibond promosso da UniCredit e SACE per spingere i nuovi progetti nei quale crediamo molto e per accelerare l’apertura ai nuovi mercati”, ha commentato Alessandro Spadola, CEO di Caffè Moak. “Con questa operazione confermiamo il nostro impegno per il supporto ai piani di crescita delle aziende del territorio, anche con strumenti che consentono una diversificazione delle fonti di finanziamento e agevolano una maggiore maturità finanziaria del sistema imprenditoriale”, ha dichiarato Salvatore Malandrino, Responsabile Regione Sicilia di UniCredit Italia. “SACE – ha sottolineato Fabio Colombo, Responsabile PMI Centro Sud di SACE – è sempre in prima linea a supporto della crescita sostenibile delle aziende italiane e operazioni come questa lo dimostrano”.