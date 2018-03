CAD IT, offerta Quarantacinque non congrua. Risultati in crescita

(Teleborsa) – Il Gruppo CAD IT ha reputato non congruo il corrispettivo offerto da Quarantacinque sull’intero capitale della società, pari a 5,30 euro ad azione.

Il gruppo che opera nel settore dei software finanziari ha diffuso i conti del 2017, evidenziando un Valore della Produzione di 62,8 milioni di Euro rispetto a 57,2 milioni di Euro relativi all’esercizio precedente.

L’EBITDA è di 12,5 milioni di Euro (7,8 milioni di Euro nel 2016). L’EBIT è di 6,1 milioni di Euro (1,7 milioni di Euro nel 2016).

Il Risultato del periodo attribuibile ai soci della controllante, al netto delle imposte, è di 3,7 milioni di Euro (1,1 milioni di Euro nel 2016).

La Posizione Finanziaria Netta Consolidata del Gruppo è attiva per 8,5 milioni di Euro, rispetto a 0,2 milioni di Euro registrati al 31 dicembre 2016.

Impenna il titolo CAD IT a Piazza Affari, registrando un balzo del 3% a 5,48 euro.

