CAD IT, il 12 marzo 2018 al via OPA Quarantacinque

(Teleborsa) – Quarantacinque S.p.A. ha pubblicato il documento relativo all’offerta pubblica di acquisto (OPA) avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie CAD IT S.p.A., che non risultino già detenute dall’Offerente, pari a 7.701.804 azioni, rappresentanti l’85,766% circa del capitale sociale.

Il 5 marzo 2018 scorso, il Gruppo CAD IT ha reputato non congruo il corrispettivo offerto da Quarantacinque sull’intero capitale della società, pari a 5,30 euro ad azione.

Il periodo di adesione all’Offerta, concordato con Borsa Italiana S.p.A., avrà inizio alle ore 8.30 del giorno 12 marzo 2018 e terminerà, salvo proroghe, alle ore 17.30 del giorno 6 aprile 2018 (estremi inclusi): il 6 aprile 2018 rappresenterà dunque l’ultimo giorno utile per aderire all’Offerta, salvo proroghe del Periodo di Adesione.

In caso di Riapertura dei Termini, il pagamento del corrispettivo per ciascuna azione dell’Emittente portata in adesione all’Offerta durante la Riapertura dei Termini avverrà – a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di dette azioni all’Offerente – il giorno 27 aprile 2018, salvo proroghe del Periodo di Adesione.

A Piazza Affari il titolo CAD IT sta viaggiando sopra il prezzo offerto da Qauanrantacique, a 5,64 euro (-0,35%).