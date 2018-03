Caci Interntional si fa avanti per CSRA

editato in: da

(Teleborsa) – Sotto i riflettori Csra al Nyse, sulla battaglia intrapresa da Caci International e General Dynamics per il suo controllo.

In particolare la Caci International, gruppo USA specializzato nella fornitura di servizi governativi, avrebbe messo sul piatto 44 dollari per ogni azione della rivale, di cui 15 in contanti, al fine di contrastare l’offerta da 40,75 dollari in denaro presentata da General Dynamics.

La proposta valuta Csra circa 7,2 miliardi di dollari, contro i 6,8 miliardi offerti da General Dynamics un mese fa.

In rosso il titolo Caci al Nyse, con un -5,40%, mentre CSRA sale dell’1% portandosi a 41,055 dollari. Poco mossa General Dynamics -0,12%.