CA Italia, Moody’s: utilizzare badwill Creval per rettifiche e per agevolare cessioni NPL

(Teleborsa) – Moody’s Investors Service ha confermato oggi il Baseline Credit Assessment di Credit Agricole Italia a ba1, l’Adjusted BCA a baa1, i rating sui depositi a lungo termine a Baa1, così come le altre valutazioni. L’outlook sui rating dei depositi a lungo termine rimane stabile. L’agenzia di rating ha inoltre aggiornato tutti i rating e le valutazioni di Creval, allineandoli con i rating e le valutazioni di CA Italia. In particolare, il BCA del Credito Valtellinese è passato a ba1 da b1, il BCA rettificato a baa1 da b1, i rating sui depositi a lungo termine a Baa1 da Ba3. L’aggiornamento delle valutazioni di Moody’s segue l’acquisizione del Credito Valtellinese da parte di Credit Agricole Italia, viene spiegato in una nota.

La conferma del BCA standalone di CA Italia deriva dal fatto che gli analisti di Moody’s credono che l’acquisizione di Creval non avrà alcun impatto materiale sul profilo creditizio di CA Italia, che non porterà a un deterioramento materiale della qualità degli attivi e della capitalizzazione della filiale italiana della banca francese nel breve periodo. Allo stesso tempo, l’integrazione di Creval rafforzerà la presenza e le attività di CA Italia nel Nord Italia, fatto che potrebbe migliorare la sua redditività nel medio termine.

L’entità combinata, prosegue la nota di Moody’s Investors Service, presenterà un NPL ratio proforma di circa il 6% sulla base dei dati riportati a fine anno 2020, vicino al rapporto registrato da CA Italia alla stessa data. Inoltre, CA Italia potrebbe utilizzare il significativo ammontare di badwill (circa 1 miliardo) derivante dall’acquisizione per accantonare ulteriori rettifiche su crediti e/o per agevolare cessioni di crediti problematici, compensando così il previsto aumento dei crediti deteriorati legati al Covid nel prossimo 12-18 mesi.