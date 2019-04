Buzzi Unicem vola grazie alla conversione del prestito obbligazionario

editato in: da

(Teleborsa) – Buzzi Unicem in gran spolvero a Piazza Affari (+2,84%), dopo aver comunicato che risponderà alle richieste di conversione del prestito obbligazionario convertibile “Buzzi Unicem €220.000.000 1,375% Equity-Linked Bonds due 2019”, in scadenza il 10 luglio 2019.

Il Consiglio di Amministrazione dell’azienda italiana specializzata nella produzione di cemento ha deciso di avvalersi della facoltà sia di consegnare le azioni proprie a disposizione sia, parzialmente, di rimborsare in denaro il valore delle azioni richieste in conversione.

Tale valore, cosiddetto Cash Alternative Amount, corrisponde alla quotazione media dell’azione ordinaria lungo un periodo di venti giorni successivi all’esercizio della conversione, secondo le singole richieste notificate alla società.

Per effetto di tale decisione il rimborso del prestito obbligazionario convertibile di cui trattasi avverrà senza emettere nuove azioni. Per finanziare il Cash Alternative Amount la società si avvarrà della liquidità disponibile e/o delle linee di credito confermate già in

essere.