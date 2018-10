Buzzi Unicem prosegue il programma di buy back

editato in: da

(Teleborsa) – Buzzi Unicem ha acquistato, nel periodo compreso tra l’8 e il 12 ottobre 2018, n. 1.030.600 azioni proprie ordinarie per un controvalore complessivo di 18.350.391,45 euro.

A seguito degli acquisti comunicati oggi, considerando le azioni proprie già in portafoglio, al 12 ottobre 2018 Buzzi Unicem detiene n. 1.969.000 azioni ordinarie e 29.290 azioni di risparmio proprie pari allo 0,97% del capitale sociale.

Intanto in Borsa composto ribasso per la società attiva nel settore del cemento, in flessione dell’1,62% sui valori precedenti.