Buzzi Unicem, ok dell’assemblea a bilancio 2017

editato in: da

(Teleborsa) – L’Assemblea di Buzzi Unicem ha approvato il bilancio dell’esercizio 2017 ed ha deliberato di distribuire un dividendo di 0,120 euro per ogni azione ordinaria e di 0,204 euro (comprensivo di euro 0,06 quale totale assegnazione del dividendo preferenziale relativo agli esercizi 2015 e 2016) per ogni azione di risparmio.

Il dividendo verrà posto in pagamento dal 23 maggio 2018, con stacco in data 21 maggio 2018 della cedola n. 20 per le azioni ordinarie e della cedola n. 21 per le azioni di risparmio, e con record date in data 22 maggio 2018.

Il fatturato consolidato dell’esercizio è ammontato a 2.806,2 milioni di euro (+5,1% rispetto a 2.669,3 milioni del 2016), mentre il margine operativo lordo è stato di 508,2 milioni di euro (550,6 milioni nel 2016). Il risultato netto di competenza del gruppo è passato da un utile di 145,9 milioni nel 2016 a un utile di 391,6 milioni di euro nell’esercizio in esame. L’indebitamento finanziario netto del gruppo al 31 dicembre 2017 si è situato a 862,5 milioni di euro, in riduzione di 79,1 milioni rispetto ai 941,6 milioni di fine 2016. Il patrimonio netto al 31 dicembre 2017, inclusa la quota spettante agli azionisti terzi, si è attestato a 2.852,1 milioni contro 2.806,9 milioni di fine 2016; pertanto il rapporto indebitamento netto/patrimonio netto è diminuito a 0,30 contro 0,34 del precedente esercizio.

L’Assemblea ha, altresì, deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, per un periodo di 18 mesi, all’acquisto di massime n. 7.000.000 di azioni ordinarie e/o di risparmio, nei termini ed alle condizioni di cui alla relativa proposta del Consiglio di Amministrazione, per un controvalore massimo di 210 milioni di euro.

Il corrispettivo proposto per l’acquisto, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, è compreso tra un minimo per azione di euro 0,60, pari al valore nominale, ed un massimo per azione di euro 18 relativamente alle azioni di risparmio e di euro 30 relativamente alle azioni

ordinarie, ovvero al prezzo più elevato consentito dalle prassi di mercato approvate da Consob, qualora tali prassi venissero adottate dalla società.