Buzzi Unicem, fissato prezzo azioni risparmio. Titolo giù in Borsa

(Teleborsa) – E’ stato fissato il valore di liquidazione delle azioni di risparmio Buzzi Unicem, che saranno eventualmente oggetto di diritto di recesso, in seguito alla delibera della conversione obbligatoria assunta dall’assemblea straordinaria.

Il prezzo è stato determinato in 10,778 euro per ciascuna azione di risparmio, calcolato facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi precedenti la data di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea

speciale degli azionisti di risparmio.

A questo proposito, l’assemblea speciale degli azionisti di risparmio è stata convocata per il giorno 19 novembre 2020, in unica convocazione, per deliberare in merito al progetto di conversione obbligatoria.

Le azioni di risparmio Buzzi Unicem oggi trattano in Borsa a 12,58 euro, in ribasso del 4,26%. Si allinea anche il titolo ordinario che scambia in calo del 4,34%.