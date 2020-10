Buzzi Unicem ben impostata sul Listino

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata buona per Buzzi Unicem in Borsa, dove passa di mano in progresso dello 0,82%, mentre fanno meglio le azioni di risparmio, che balzano del 19% dopo l’annuncio della conversione obbligatoria.

La compagnia attiva nel settore del cemento ha annunciato un concambio di 0,67 azioni ordinarie per ogni titolo di risparmio, che va a vantaggio degli azionisti di risparmio, ma anche la distribuzione di un dividendo straordinario di 0,75 euro per ogni azione.

Sull’operazione si sono espressi favorevolmente gli azionisti di Equita, indicando che permette una semplificazione della struttura del capitale e di aumentare la liquidità sul titolo.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l’appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla società attiva nel settore del cemento rispetto all’indice di riferimento.

Tecnicamente, Buzzi Unicem è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 21,77 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 20,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all’insegna del toro con resistenza vista a quota 23,04.

(Foto: © sergwsq / 123RF)